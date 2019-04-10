Кремль отреагировал на предвыборные биллборды в Украине с изображением Порошенко и Путина

Песков заявил, что "мы выбираем Путина".

В Кремле прокомментировали предвыборные биллборды в Украине с изображением президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина и надписью "Вирішальний вибір".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к тому, что Порошенко использует образ Путина в своей предвыборной кампании, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: "Мы выбираем Путина, а украинцы… Посмотрим".

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Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности биллборды, на которых он изображен вместе с Путиным. При этом украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображение физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, не являющихся гражданами Украины.

Реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей, в том числе среди сторонников президента. Некоторые высказывали мнение, что это якобы результат черного пиара, направленного против Порошенко.

В свою очередь штаб Порошенко заявил, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. В сообщении штаба в Facebook сказано, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях страшных внешних вызовов нужен "сильный президент и верховный главнокомандующий".