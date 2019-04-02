Около 40% полицейских, спасателей и нацгвардейцев не смогли проголосовать - Аваков

Спецслужащие были удалены от избирательных участков.

В первом туре президентских выборов не смогли проголосовать около 40% сотрудников полиции, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардии.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По словам министра, произошло это потому, что служащие находились далеко от избирательных участков. В ведомстве заявили, что попытаются решить эту проблему.

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"Так уж получилось, что в связи с системой этих откреплений и делегирования наших сил большим распылением по участкам, наверное, процентов 40 наших полицейских и спасателей, гвардейцев не смогли проголосовать, потому были удалены от участков и занимались своей непосредственной работой", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия уже обработала 97,90% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре. По результатам обработки протоколов, лидирует Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей.