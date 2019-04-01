У Зеленского исключили "мышиную возню" и кулуарные переговоры с другими кандидатами

В команде Зеленского прокомментировали информацию о возможном объединении усилий во втором туре с Тимошенко.

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляют, что не намерены ни с кем договариваться и «делить шкуру неубитого медведя».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков на брифинге, комментируя информацию о возможном объединении усилий во втором туре шоумена Владимира Зеленского и лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Ничего не поменялось по сравнению с первым туром. Ни с кем договариваться, ни с кем делить шкуру неубитого медведя, ни с кем устраивать кулуарные переговоры, подковерную мышиную возню, в команде Зеленского не будут», - сказал Разумков.

«Это позиция Владимира Александровича (Зеленского – УНИАН). Она была озвучена давно», - подчеркнул политтехнолог.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По предварительным данным, больше всего голосов (более 30%) набрал шоумен Владимир Зеленский, второе место занял нынешний президент Петр Порошенко (более 16%).

Центральная избирательная комиссия призвала кандидатов-лидеров готовиться ко второму туру президентских выборов.