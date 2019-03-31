Окончательные данные Национального экзит-пола почти не отличаются от обнародованных - социологи

Оприлюденні в 20.00 по состоянию на 18.00 результаты экзит-полов можно считать почти окончательными.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявляет, что окончательные данные результатов голосования на выборах президента Украины в соответствии с Национальным экзит-полом будут отличаться от данных по состоянию на 18.00 на 0,1-0,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Обычно в предыдущих экзит-полах у нас результаты отличались окончательные от тех, которые получены на 18.00. Они отличаются не более, чем 0,1%, кажется, 0,2% - это максимум", - отметил Паниотто.

По его словам, обнародованные в 20.00 по состоянию на 18.00 результаты экзит-полов можно считать почти окончательными.

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Он спрогнозировал, что окончательные данные Национального экзит-пола-2019 будут отличаться от данных на 18.00 на 0,1%. "Может, где-то на 0,2%, но я не уверен, что такое будет. Это если будут подвозить, будут нарушения, то, возможно, будут больше, а так 0,1-0,2%", - сказал Паниотто.

В свою очередь, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что "финалисты уже определились".

Как сообщал УНИАН, согласно результатам проекта "Национальный экзит-пол 2019", проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина2 Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.

Окончательные данные Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, когда закрылись избирательные участки, будут обнародованы в 23.00.