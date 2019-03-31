На горячую линию омбудсмена поступило уже более 200 звонков от граждан о нарушении их избирательных прав

В 40 % обращений люди жалуются на неточности в списке избирателей.

На горячую линию омбудсмена сегодня поступило уже более 200 звонков от граждан о нарушениях их избирательных прав.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

«Сегодня, в день голосования, на горячую телефонную линию уполномоченному ВР Украины по правам человека продолжают активно поступать многочисленные обращения граждан. С 7-00 до 13-00 часов поступило 218 телефонных и 21 электронное обращение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего граждане Украины жалуются на неточности в списке избирателей. В частности, технические ошибки, описки в ПИБ, дате рождения и адресе проживания избирателей. Подобные жалобы составляют 40% от общего количества обращений.

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Также граждане жалуются на отсутствие их в списке избирателей, неприспособленность избирательных участков для лиц с инвалидностью.

Кроме того, граждане Украины, которые позвонили на горячую линию, сообщили о том, что они не получили приглашения на голосование.

25 избирателям, позвонившим на горячую линию, отказано в голосовании по месту пребывания.

В пресс-службе напоминают, что в день голосования на президентских выборах офис омбудсмена работает с 7:00 до 22:00 часов. Избиратели могут сообщить о нарушении своих избирательных прав, позвонив по телефону горячей линии 0800501720 или заполнив электронное обращение, размещенное на официальном сайте www.ombudsman.gov.ua

Также избиратели, проживающие в столице, могут обратиться непосредственно в общественную приемную уполномоченного (город Киев, улица Институтская, 21/8).

В других городах Украины граждане, чьи избирательные права возможно будут нарушены, могут обратиться к представителям омбудсмена в соответствующем регионе.