Кандидат в президенты Виталий Скоцик заявил о поддержке Зеленского во втором туре

Политик собирается проводить консультации с лидером рейтингов.

Кандидат в президенты Украины Виталий Скоцик, который, согласно социологическим опросам, имеет низкий рейтинг и не попадает во второй тур выборов, заявил о поддержке кандидата Владимира Зеленского после первого тура.

Так он ответил на вопрос журналистки Сони Кошкиной в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" о том, к какому кандидату члены избирательных комиссий от Скоцика перейдут во втором туре, передает ТСН.

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"Среди кандидатов в президенты, так же как я, есть один человек, который никогда никуда не избирался и который никогда не занимал никаких государственных должностей. К сожалению, этот человек в студию к вам пока не пришел. Мы будем проводить консультации, и если мы найдем общий язык с Владимиром Зеленским, мы его поддержим во втором туре. Потому что он может быть теми изменениями, которым мы подставим свое профессиональное крыло", – сказал Виталий Скоцик.

Как сообщал УНИАН, среди кандидатов на президентский пост продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта 2019 года .