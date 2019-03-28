Во Франковске задержали свободовца, который срывал плакаты кандидата Александра Шевченко
В Ивано-Франковске задержали агитатора от "Свободы", который срывал плакаты кандидата в Президенты Александра Шевченко.
Мужчина пытался скрыться на автомобиле "Фольксваген", нарушая правила дорожного движения. Задержали его в центре Ивано-Франковска - на улице Сечевых Стрельцов, сообщает местное издание "Фиртка".
Как рассказал депутат городского совета от УКРОПа Виталий Меринов, ему поступило сообщение от жителей Хриплина о повреждении агитационных плакатов кандидата Александра Шевченко.
"Нам сбросили данные с этой машиной. Мы выехали на место и увидели ее, - рассказывает Меринов. - Мы начали за ней двигаться. Водитель начал от нас убегать, нарушая все правила дорожного движения".
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
В машине задержанного обнаружені сорванные агитационные плакаты кандидата в Президенты Александра Шевченко и партии "Свобода".