69% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, сторонники Порошенко так не думают — опрос

За последний месяц несколько возросло число тех, кто негативно оценивает состояние дел в государстве.

69% респондентов считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 16% - противоположного мнения.

Читайте такжеПорошенко проигрывает всем во автором туре президентских выборов – опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 9-15 марта.

При этом, как можно увидеть в инфографике по результатам социального исследования, большинство сторонников действующего президента Украины Петра Порошенко убеждены, что дела в нашей стране идут в правильном направлении.

Отмечается, что за последний месяц немного увеличилось число тех, кто негативно оценивает состояние дел в государстве.

Опрос проведен 9-15 марта среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опрошены 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

Ранее сообщалось, что лидером президентского рейтинга (по результатам опроса соцгруппы "Рейтинг") является шоумен Владимир Зеленский, вторую позицию занимает лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, третью - президент Украины Петр Порошенко.