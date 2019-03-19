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69% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, сторонники Порошенко так не думают — опрос

13:25, 19 марта 2019
Выборы 2019
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Респонденты оценили состояние дел в Украине / фото УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 9-15 марта.

При этом, как можно увидеть в инфографике по результатам социального исследования, большинство сторонников действующего президента Украины Петра Порошенко убеждены, что дела в нашей стране идут в правильном направлении.

Отмечается, что за последний месяц немного увеличилось число тех, кто негативно оценивает состояние дел в государстве.

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Опрос проведен 9-15 марта среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опрошены 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

Ранее сообщалось, что лидером президентского рейтинга (по результатам опроса соцгруппы "Рейтинг") является шоумен Владимир Зеленский, вторую позицию занимает лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, третью - президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: #Порошенко#опрос