Порошенко оскандалился из-за "питерского" метро в Харькове (фото)
В Харькове президент Украины Петр Порошенко стал участником скандала со строительством метро в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщила харьковский журналист Татьяна Федоркова, отметив, что "письмо от Порошенко" принесли ей.
"Президент в письме из почтового ящика просит присылать ему предложения и замечания к Перспективному плану развития Харькова на 2019-2021 годы.
Окей. Предлагаю составителям брошюры внимательнее относиться к реальности. Пишут, что у нас уже роют тоннели метро в сторону Одесской. Иллюстрируя это фотографией российского блогера не менее, чем 8-летней давности. Санкт-Петербург. Ст. м. «Обводний канал». Копирайт отрезан. Подписано «Державинская»", - сообщила Федоркова.
Оригинал фото в российской прессе - строительство метро в Санкт-Петербурге: 13 июня 2014 года.
Оригинал фото с копирайтом и автором с сайта Metro.ru (правый край фото).
Как сообщает общественная сеть ОПОРА, совет регионального развития может использоваться для возможной скрытой агитации в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко.
Подобные материалы от "Совета Регионального Развития" распространяют не только на Киевщине, но и в других городах Украины. В частности - на Винниччине, Закарпатье и Ровенской области.
На попытку при помощи аналогичных писем завладеть персональными данными жалуются и харьковчане.