Порошенко оскандалился из-за "питерского" метро в Харькове (фото)

В брошюре от Порошенко об успехах в строительстве метро в Харькове использованы фото из российского Санкт-Петербурга.

В Харькове президент Украины Петр Порошенко стал участником скандала со строительством метро в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила харьковский журналист Татьяна Федоркова, отметив, что "письмо от Порошенко" принесли ей.

"Президент в письме из почтового ящика просит присылать ему предложения и замечания к Перспективному плану развития Харькова на 2019-2021 годы.

Окей. Предлагаю составителям брошюры внимательнее относиться к реальности. Пишут, что у нас уже роют тоннели метро в сторону Одесской. Иллюстрируя это фотографией российского блогера не менее, чем 8-летней давности. Санкт-Петербург. Ст. м. «Обводний канал». Копирайт отрезан. Подписано «Державинская»", - сообщила Федоркова.

Оригинал фото в российской прессе - строительство метро в Санкт-Петербурге: 13 июня 2014 года.

Оригинал фото с копирайтом и автором с сайта Metro.ru (правый край фото).

Как сообщает общественная сеть ОПОРА, совет регионального развития может использоваться для возможной скрытой агитации в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко.

Подобные материалы от "Совета Регионального Развития" распространяют не только на Киевщине, но и в других городах Украины. В частности - на Винниччине, Закарпатье и Ровенской области.

На попытку при помощи аналогичных писем завладеть персональными данными жалуются и харьковчане.