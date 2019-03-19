Кто проходит в Раду: опубликован новый рейтинг партий (инфографика)

Почти четверть опрошенных не определилась с выбором партии.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 22,4% тех, кто определился и намерен голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 9-15 марта.

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"Батькивщину" поддерживают 19,1%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 15,8%, "Оппозиционную платформу" – 10,2%, "Гражданскую позицию" – 7,9%, Радикальную партию – 6,1%, "Свободу" – 3,6%, "Оппозиционный блок" и "Самопомич" – по 3,2%. У остальных партий поддержка менее 2%.

Почти четверть не определилась с выбором партии. За последний месяц позиции лидеров укрепились. В динамике больше всего прибавила "Гражданская позиция" и БПП "Солидарность". Потеряла позиции "Самопомич".

Опрос проведен 9-15 марта среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

Ранее сообщалось, что лидером президентского рейтинга (по результатам опроса соцгруппы "Рейтинг") является шоумен Владимир Зеленский, вторую позицию занимает лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, третью - президент Украины Петр Порошенко.