Голоса гастарбайтеров: как проголосовать на выборах президента за рубежом (видео)

По словам генерального консула Украины Василия Павлюка, процедура занимает несколько минут и абсолютно бесплатна.

Около 10 миллионов украинских заробитчан, которые, по данным чиновников, работают за рубежом, а также туристы, которые в день выборов будут за пределами Украины, смогут проголосовать на выборах президента, говорится в сюжете ТСН.

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Чтобы проголосовать за рубежом, украинцам нужно прийти в консульство и встать на учет, подав справку с места работы или учебы.

По словам генерального консула Украины Василия Павлюка, процедура занимает несколько минут и абсолютно бесплатна.

"Приходили молодые люди, наши, украинцы, и уже с украинцев сдирали деньги, что они их поставят в очередь, все устроят. Мы двоих задержали", - рассказал он.

В то же время туристы могут предоставить в отдел реестра избирателей в Украине любое подтверждение, что в день выборов будут за границей.

"Это могут быть билеты на транспорт, бронь в отеле. Это может быть приглашение от друга", - пояснила начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей Львовской госадминистрации Зоряна Павлив.

Нелегалы тоже смогут проголосовать, но, вероятнее всего, не захотят, ведь им нужно заранее изменить адрес голосования и мотивировано объяснить причину, что в день выборов будут делать за рубежом. Поэтому люди опасаются, что любая информация о них может попасть к польским фискалам или правоохранителям, из-за этого пострадают работодатели, а украинцы останутся без заработка.

Как отмечается, изменить избирательный адрес украинцы могут до 25 марта. На данный момент в избирательном округе зарегистрированы четыре тысячи украинцев, тем временем только в Польше работает около двух миллионов наших соотечественников, не считая нелегалов.

Как сообщал УНИАН, ранее в ООН заявили, что в Украине перед выборами усилилось давление на гражданские свободы.