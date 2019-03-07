Приспешники Порошенко понесут уголовную ответственность за манипуляции со списками избирателей – УКРОП

В политсиле подчеркивают, что, поскольку ответственные за формирование избирательных списков органы зависят от воли главы государства, возникает подозрение, что украинцы, настроенные против действующей власти, могут не найти себя в списках избирателей.

УКРОП предостерегает приспешников действующего президента Украины Петра Порошенко воздержаться от злоупотреблений служебным положением и манипуляций с избирательными списками. Каждый, кто решится на это, понесет уголовную ответственность.

Об этом говорится в официальном заявлении «Украинского объединения патриотов».

«В течение последних недель зафиксировано множество фактов, когда агитаторы президента Порошенко под видом работников учреждений, которые проводят социальные опросы, наведываются в дома тысяч украинцев. Общаясь с ними, они собирают персональные данные, параллельно формируя базы, как сторонников, так и противников действующего гаранта», – отмечают укроповцы.

В политсиле подчеркивают, что, поскольку ответственные за формирование избирательных списков органы зависят от воли главы государства, возникает подозрение, что украинцы, настроенные против действующей власти, могут не найти себя в списках избирателей. Особенно это касается молодежи, лиц, которые будут голосовать впервые, а также вынужденных переселенцев.

В то же время УКРОП призывает каждого избирателя проверить наличие своей фамилии в списках. Как известно, после 22 марта избирательные списки будут переданы для ознакомления на избирательные участки. У избирателей будет всего три дня, чтобы подать заявление об исправлении информации, содержащейся в реестре. После 25 марта изменения в реестре избирателей будут невозможными.

«Наши наблюдатели и доверенные лица кандидата в президенты от УКРОПа Александра Шевченко будут мониторить ситуацию, сообщая обо всех подобных и других нарушениях полиции, а также международным миссиям наблюдателей. Не дадим Порошенко отобрать право голоса у тысяч украинцев и продолжить разворовывать и уничтожать страну еще пять лет!» – подчеркнули в «Украинском объединении патриотов».