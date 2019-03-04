Государство должно предоставлять дотации малым и средним сельхозпроизводителям – Александр Шевченко

Шевченко отметил, что любая предпринимательская деятельность, в частности сельское хозяйство, зависит от общего уровня жизни людей.

Производители сельскохозяйственной продукции создают рабочие места, поэтому государство должно оказывать таким предприятиям максимальную поддержку. Об этом во время визита на частно-арендное сельскохозяйственное предприятие им. Т. Шевченко в с. Угринов на Волыни заявил кандидат в президенты Украины от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Любая предпринимательская деятельность, в частности сельское хозяйство, зависит от общего уровня жизни людей. Государство должно максимально помогать таким производствам. Ведь малый и средний бизнес – основа мощной экономики», – отметил Александр Шевченко.

По его словам, положительные изменения и на предприятии, и в государстве произойдут лишь в случае избрания достойного кандидата на президентских выборах 31 марта.

«Мы прекратим дотирование за счет налогоплательщиков высокорентабельного монопольного бизнеса. Дадим дотации фермерам, а не олигархическим агрохолдингам. Один из государственных приоритетов – современное технологическое зажиточное село с развитой инфраструктурой и комфортом», – подчеркнул укроповец.

Пребывая на Волыни, Александр Шевченко встретился с жителями городов Горохова, Рожища и Затурцевской ОТГ.