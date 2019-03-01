Луценко: некоторые кандидаты "очень хотели" открытия против них дел, чтобы стать "жертвами репрессий"

Генпрокурор уверяет, что силы разных провоохоронних органов объединены в целях готовности наказать кандидатов в случае фальсификации результатов выборов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что правоохранительные органы не открывали уголовных дел в отношении кандидатов в президенты за возможные нарушения избирательного законодательства.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ТРК "Украина".

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"На сегодняшний день откровенно и четко заявляю: у нас у всех нет ни одного дела в отношении действующих кандидатов в президенты. Знаю не менее трех, которые очень этого хотели, чтобы стать жертвами политических репрессий, но, слава Богу, их нет", - подчеркнул Луценко в присутствии министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Службы безопасности Василия Грицака.

"И мы все, я думаю, желаем всем кандидатам успеха в честных выборах. В случае, если кто-то из них перейдет эту грань и займется подкупами или фальсификациями, я думаю, что его ждет очень печальное будущее, потому что наши силы объединены", - заверил генпрокурор.

При этом он напомнил, что запрещено делать кандидатам.

"Кандидаты на пост президента не могут организовывать любые незаконные действия, например выдачу денег, завоз иностранных технологов, которые будут действовать вопреки действующему законодательству, и в том числе через подкуп избирателей, незаконную агитацию, и каким-то образом искажать списки", - отметил Луценко.

Также он сообщил, что на сегодняшний день есть 56 уголовных производств на всю территорию Украины за вмешательство в выборы.

Кроме того, он сказал, что в 2015 году на местных выборах таких уголовных производств было 116, а на выборах президента в 2014 году - 45.

"То есть, ничего невероятного не происходит, но сейчас - в чем разница - все правоохранительные органы впервые достигли консенсуса, нам нужны чистые выборы", - добавил Луценко.