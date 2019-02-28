Пограничники не будут пропускать в Украину так называемых наблюдателей из России – Слободян

Слободян отметил, что правоохранители имеют все основания задерживать так называемых наблюдателей из РФ и выдворять их из Украины.

Пограничники не будут пропускать в Украину так называемых наблюдателей из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил помощник председателя ГПС - пресс-секретарь Олег Слободян.

«Что касается наблюдателей, то мы действуем в рамках закона и полномочий. Верховная Рада приняла закон об ограничении российских наблюдателей, вернее об их не допуске. Президент этот закон подписал. Поэтому мы будем его выполнять.

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У нас есть четкое взаимодействие с Центризбиркомом, СБУ, мы обмениваемся с ними информацией, в том числе и в отношении тех, кто попытается въехать в Украину, не будучи в списках наблюдателей. У правоохранителей есть все основания задерживать таких людей и выдворять из Украины, а мы будем фильтровать их на границе», - сказал Слободян.

Отвечая на вопрос, будутли пропускать в Украину российских наблюдателей, которые будут иметь дипломатические статусы и предъявят пограничникам дипломатические паспорта, Слободян отметил, что ГПСУ будет действовать согласно утвержденному на государственном уровне «алгоритму».

«Я знаю, что тематика наблюдателей от ОБСЕ отрабатывается в ЦИК. Мы будем действовать по утвержденному в государстве алгоритму», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля МИД Украины заявил, что не примет заявки ни от одного собственника паспорта гражданина РФ для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В министерстве заявили, что отказ в регистрации не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

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7 февраля Верховная Рада приняла закон о запрете гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Сегодня, 28 февраля, этот закон вступил в силу.

Вместе с тем в МИД России 8 февраля сообщали, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами в качестве долгосрочных наблюдателей.

27 февраля пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер заявил, что Миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ намерена подать украинской власти список краткосрочных наблюдателей для аккредитации из всех стран-участниц ОБСЕ, которые изъявили желание направить в Украину наблюдателей, в том числе из России.