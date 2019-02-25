Ляшко выдвинул Гройсману и Коболеву очень своевременный ультиматум - эксперт

Ультиматум Ляшко в адрес Гройсмана и Коболева может в принципе изменить систему расчетов коммунальных платежей, считает Вадим Карасев.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже на этой неделе может добиться отмены коррупционной модели начисления коммунальных платежей и смены в марте текущего года руководства НАК «Нефтегаз Украины».

Такое предположение сделал директор института Глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя жесткий ультиматум к главе Верховной Рады и Премьер-министру Украины, который в ходе согласительного совета выдвинул Олег Ляшко. Лидер «радикалов» потребовал от парламента незамедлительно, уже в эту среду, 27 февраля, рассмотреть проект постановления, обязывающий главу НАК «Нефтегаз Украины» Андрея Коболева вернуть в государственный бюджет незаконно подученную им премию в размере 45 млн евро. Аналогичные требования выдвинуты и в адрес Правительства.

«Мы требуем, чтобы это постановление было срочно рассмотрено. И чтобы деньги были возвращены в государственный бюджет. Почему пенсионеры и вдовы чернобыльцев должны платить миллиардные премии руководству «Нефтегаза»? Вы залезли в карман к каждому пенсионеру, к каждому рабочему человеку, чтобы выплачивать себе по 5 млн грн зарплаты каждый месяц и миллиардные премии! Когда вы прекратите это беспредел? Где ваша совесть? Я не дам вам молчать и грабить людей. Я требую от правительства срочно, уже в эту среду, принять решение и обязать руководителей государственных компаний вернуть в бюджет незаконно выплаченные премии», - заявил Ляшко.

По словам Вадима Карасева, ультиматум Ляшко является стратегическим в плане достижения конечной цели – смены коррумпированного руководства НАК «Нефтегаз Украины» и установления справедливой модели начисления коммунальных платежей.

«Если в среду парламент рассмотрит проект постановления Ляшко о возврате Андреем Коболевым незаконно полученной премии в размере 1 миллиарда 395 миллионов гривен и станет на сторону Радикальной партии, нынешнему руководству «Нефтегаза» будет сложно удержаться на своих должностях. Следующий шаг «радикалы» сделают в четверг, когда парламент рассмотрит вопрос о незаконном начислении тарифов на газ для населения. Два этих события связаны между собой и очень важны. В марте истекает контракт с Коболевым. Он должен быть либо переподписан, либо в «Нефтегазе» появится новое руководство. Это очень важно, чтобы не было таких людей в руководстве «Нефтегаза». Так, что думаю, заявление Ляшко лежит в реальной практической плоскости, которая может привести к реальному результату», - считает Карасев.