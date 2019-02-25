На Согласительном совете произошла словесная перепалка между лидером фракции БПП и Тимошенко

По мнению Герасимова, "нескольконедельный шум Тимошенко о том, что кто-то скупает голоса, имел целью отвлечь внимание и прикрыть ее собственную преступную схему по незаконному финансированию избирательной кампании, подкупу членов участковых комиссий и покупке голосов".

На Согласительном совете произошла словесная перепалка между лидером фракции "Блока Петра Порошенко" Артуром Герасимовым и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, Герасимов отметил, что на прошлой неделе произошло "беспрецедентное событие в политической истории Украины".

"Впервые разоблачена общенациональная сеть, или говоря простым языком, "сетка" по организации подкупа избирателей", - сказал он.

Депутат добавил, что было проведено 44 обыска и следы этой "сетки" были обнаружена в 13 областях Украины.

"Судя по имеющимся документам, ее создание преследовало цель, говоря откровенно, купить около 1 миллиона голосов избирателей. В частности, по местам обысков найдены инструкции, сметы, расписки и отчеты. Вся эта деятельность оплачивалась наличными. Больше всего возмущает то, что среди кураторов в областях были граждане России, да еще и какие: бывшие доверенные лица Жириновского и работники штаба Путина", - отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что ему не понятно, по каким причинам правоохранительные органы во время обнародования этой операции не назвали "ни имен депутатов, которые стоят за организацией "сетки", ни политическую силу, которую они представляют".

"Эта политическая сила называется "партия "Батькивщина". Лидер этой партии - Юлия Тимошенко. И в первую очередь она несет всю полноту политической ответственности", - подчеркнул Герасимов.

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При этом он выразил мнение, что "нескольконедельный шум Юлии Владимировны о том, что кто-то скупает голоса, имел целью отвлечь внимание и прикрыть ее собственную преступную схему по незаконному финансированию избирательной кампании, подкупу членов участковых комиссий и покупке голосов".

Герасимов подчеркнул, что необходимо наказание за подобные действия. И чтобы "никто не мог спрятаться за депутатскими мандатами партии "Батькивщина".

"Ответственность должны понести не только рядовые участники схемы, но и ее заказчики", - добавил он.

В то же время, добавил он, "распространяются бездоказательные заявления о нашей политической силе, которые имеют исключительно политическую окраску".

"Мы требуем немедленного опровержения этих заявлений или срочного опубликования доказательств", - сказал Герасимов.

В свою очередь, Тимошенко ответила Герасимову, который "половину времени (выступления - УНИАН) посвятил тому, чтобы попытаться унизить мое имя": "Истерикой Петра Порошенко я довольна полностью. Это говорит о том, что они точно знают, кому они проигрывают выборы. И это будет наша команда. А во-вторых, они не гнушаются того, что делал Янукович - это поливать грязью своих оппонентов. Вся страна, каждый человек знает, кто покупает голоса. И это Петр Порошенко".

Как сообщал УНИАН, 21 февраля сотрудники СБУ, ГПУ и ГБР проводили более 50 обысков в различных регионах в связи с созданием с участием граждан России так называемых "избирательных пирамид" под руководством одного из народных депутатов.

По данным СБУ, преступная организация, созданная для влияния на результаты выборов президента, имела четкую иерархию и предусматривала формирование членами группы в избирательных округах "пирамиды", которая состояла из руководителя сектора - старшего избирательного участка и десятки, которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны. В СБУ не называют имя народного депутата, который выполнял координирующую роль и отвечал за финансирование, но отмечают, что он лично не является кандидатом в президенты.

По данным СБУ, этому народному депутату помогали трое координаторов, ответственные за различные регионы Украины Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян, которым в каждой области подчинялись лица, ответственные за реализацию цели "избирательной пирамиды".

"Часть организаторов этой "пирамиды" являются глубоко интегрированными в российский политикум, длительное время работали в Российской Федерации, организуя избирательные кампании провластных кандидатов и партий", - сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

В тот же день следователи Государственного бюро расследований проводили обыски у нескольких волонтеров Тимошенко. В следственных действиях принимали участие сотрудники Управления СБУ в Запорожской области. По словам председателя Запорожской городской организации ВО «Батькивщина» Виталия Рябцева, следственные действия проводились на основании постановления Печерского районного суда Киева.

В свою очередь, Тимошенко отвергает обвинения в "избирательных пирамидах" под руководством депутатов ее политической силы.