В Сумах полиция накрыла штаб БПП: у Авакова заявили, что прокуратура отпустила подозреваемых в подкупе избирателей

Нардеп Антон Геращенко утверждает, что в кабинетах у сотрудников уголовного розыска, задержавших подозреваемых в подкупе избирателей, СБУ и прокуратура без решения суда проводят обыски.

21 февраля следственно-оперативная группа полиции города Сумы после телефонного сообщения "гражданки Ш." о раздаче неизвестными денег за голосование за одного из кандидатов в президенты задержала по указанному в заявлении адресу двух граждан.

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Об этом сообщил член коллегии Министерства внутренних дел, нардеп Антон Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, задержанные - Игорь М., 1974 года рождения, который проживает в Киеве, а также житель города Никополя Днепропетровской области Виталий Л., 1984 года рождения.

"Оба гражданина прогнозируемо отказались давать какие-либо пояснения по факту возможной причастности к подкупу избирателей в городе Сумы. Информация о причастности данных граждан к подкупу избирателей проверяется", - написал он.

Геращенко добавил, что сразу после задержания подозреваемых "на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ".

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"Прокуратурой города Сум начато уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции, задержавших лиц, возможно, осуществлявших подкуп избирателей. В эти минуты сотрудниками СБУ и прокуратуры Сум проводится неотложный обыск (без решения суда) в кабинетах сотрудников уголовного розыска города Сумы", – заявил нардеп.

По мнению Геращенко, ГПУ и СБУ не хотят, чтобы полицейские фиксировали факты подкупа избирателей.

Сегодня в ряде регионов Украины СБУ провела более 30 обысков. Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что основанием для следственных действий стала информация о создании преступной организации, целью которой было вмешательство в выборы президента Украины.

В спецслужбе заявили, что глава преступной организации – один из народных депутатов Украины. По данным телеканала "Прямий", руководитель преступной группы, – нардеп от парламентской фракции "Батьківщина" Руслан Богдан.