Украинцы готовы провести в Раду больше всего депутатов от "Слуги народа"

В целом в парламент имели бы шанс попасть шесть партий.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент имели бы шанс попасть шесть партий.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова. Так, партию "Слуга народа" готовы поддержать 18% тех, кто пойдет на выборы, ВО "Батькивщина" – 15,4%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 14,9%, "Гражданскую позицию" – 8%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь" – 6,6%, Радикальную партию Олега Ляшко – 5%.

Другие политические силы не преодолевают 5-процентного барьера.

Опрос проходил с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована еще 13 апреля 2016 года, но под другим названием – "Партия решительных изменений". Тогда ее руководителем был выпускник киевского университета КПИ и экс-председатель студенческого совета студгородка этого вуза Евгений Юрдыга.

В декабре 2017 года "Партия решительных перемен" сменила название на "Слуга народа", а председателем партии стал Иван Баканов. Между тем, Иван Баканов значится также руководителем ООО "95 квартал" и ООО "Студия Квартал-95".

Учредителем ООО "Квартал 95" значится "Грин Фэмили Лтд (Green Family Ltd), зарегистрированная на Кипре, а конечным бенефициаром – "Лукас Колокотронис". А учредителями ООО "Студия Квартал-95" Владимир Зеленский (на 99,99%) и его жена Елена (на 0,01%).

Партия "Слуга народа" не имеет ни недвижимости, ни средств, но имеет Высший совет партии, полные тезки членов которой напрямую связаны со студией "Квартал-95".