Садовый рассказал, почему в Украине продукты дороже, чем в Польше

Литр молока в украинских магазинах можно купить примерно за 28 гривень. В Польше – на 30% дешевле.

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в своем видеоблоге на Youtube проанализировал, почему Украина, имея лучшие в мире черноземы, отстает в области сельского хозяйства от ближайших соседей.

"Во-первых., польский фермер не имеет никаких проблем с землей – она у него нормально оформлена. Имеет доступ к новой технике. Не имеет проблем с удобрениями, горюче-смазочными материалами. Имеет доступ к дешевым кредитам. У нас – с землей беспорядок, с удобрениями проблемы, техники нет, дешевые кредиты – фантастика, рейдерскими схемами в людей просто воруют урожай", – подчеркнул Садовый.

Более того, политик приводит еще один аргумент – финансовую поддержку государства.

"Польский фермер получает 300 евро дотаций на один гектар земли. У нас в бюджете на прошлый год предусмотрели свыше 6 миллиардов гривень. Правда, дали только один. Если поделить на всех – то один фермер должен был бы получить только 6 евро за гектар", – сказал Садовый.

Однако, по словам политика, и того не получил. По данным Единого портала использования публичных средств Министерства финансов Украины E-data, в 2018 году группа компаний ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (основатель – Юрий Косюк) получила более 933 миллионов дотаций и возмещений из государственного бюджета.

"То есть, куда ушел этот миллиард? Товарищ президент", – отмечает Андрей Садовый.

Добавим, что в предвыборной программе кандидат на пост президента Украины Андрей Садовый предлагает ряд шагов для развития аграрного сектора:

– Гарантировать украинским фермерам дешевые кредиты для приобретения земли;

– Разрешить покупать землю только гражданам Украины;

– Ограничить количество земли, которое может приобрести одно лицо;

– Внедрить прозрачную продажу права аренды на земли государственной собственности;

– Стимулировать производство и реализацию украинской сельскохозяйственной техники.