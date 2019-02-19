Минфин продолжает вводить народ в заблуждение - Кива

В нашей стране растут только две вещи - количество людей, живущих за чертой бедности и состояние счетов олигархов, отметил политик.

Министерство финансов Украины продолжает вводить народ в заблуждение, уверяя, что украинская экономика стабильно растет, а золотовалютные резервы самые высокие за последние 5 лет. Об этом заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

"У меня складывается впечатление, что мы с Минфином живем в разных странах. Говорить о стабильном росте экономики, когда власть взяла очередной транш у МВФ, чтобы спасти страну от дефолта, - смешно. В нашей стране растет только две вещи: количество людей, живущих за чертой бедности и состояния счетов олигархов - суммарно на сегодняшний их состояния составляют 37,5 млрд $ ", - сказал глава политсилы.

Политик отметил, что украинские олигархи могут с легкостью погасить половину госдолга страны.

"Размер государственного долга Украины в 2019 году составил 78,3 млрд $. То есть, 100 украинцев, чьи фамилии хорошо известны всем, могут с легкостью погасить половину нашего госдолга, пока остальные 35 млн украинцев считают копейки, чтобы прокормить свои семьи. Ведь пока пожилые люди ждут подачку от власти в виде повышения пенсии на 172 гривны, чтобы хоть как-то оплатить коммунальные услуги и купить лекарства, состояние Президента выросло до 1,1 млрд $, Рината Ахметова – до 12,5 млрд $, Виктора Пинчука - до 2,67 млрд $, Вадима Новинского - до 2,26 млрд $", - подчеркнул он.

Илья Кива добавил, что именно эти люди владеют всеми стратегическими объектами и предприятиями страны, которые власть обещала вернуть в государственную собственность.

"Пока население умирает от холода и голода, олигархи покупают дорогие виллы и машины, отдыхают на Мальдивах и дают кредиты собственной стране. А самое страшное, что эти люди, тем или иным образом, участвуют в нынешних предвыборных гонках и дурят людей красивыми, но пустыми обещаниями, лишь бы остаться у власти и продолжить приумножать свой капитал за счет наших людей ", - подытожил лидер СПУ.