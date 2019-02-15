У Порошенко рассказали, сколько уже потратили на предвыборную кампанию

В штабе заверили, что билборды с Порошенко, которые появлялись до начала предвыборной кампании, он оплачивал из собственного кармана.

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко сообщили, что уже потратили на предвыборную кампанию около 70 миллионов гривень.

Об этом рассказали на презентации избирательного штаба Порошенко, передает ТСН.

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На пресс-конференции участники избирательного штаба заявили, что будут тратить столько, сколько нужно, однако все средства берут из избирательного фонда.

"Мы подсчитали, что уже потратили около 70 миллионов гривен. Однако эти расходы еще не окончательные, ведь кампания продолжается. Подчеркиваем, что любые расходы и финансирование возложены на избирательный фонд", - отметили они.

Также в штабе заверили, что билборды с Порошенко, которые появлялись до начала предвыборной кампании, он оплачивал из собственного кармана.

Как сообщал УНИАН, предвыборный слоган Петра Порошенко "Кандидатов много - президент один" оказался точной копией рекламы Владимира Путина времен его предвыборной кампании в 2012 году.

Неделю назад разразился скандал из-за идентичного случая со слоганом на билбордах Блока Петра Порошенко "Солидарность" - "Реальные дела, а не лживые обещания".

Как отметили пользователи сети, он оказался "копипастом" другого предвыборного плаката - российской партии "Единая Россия" и президента Российской Федерации Владимира Путина.