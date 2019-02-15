"Кандидатов много - президент один": Порошенко уличили в копировании слогана Путина 7-летней давности (фото)

Всего неделю назад произошел похожий случай со слоганом "Реальні справи, а не брехливі обіцянки".

Предвыборный слоган Петра Порошенко "Кандидатів багато - президент один" оказался точной копией рекламы Владимира Путина времен его предвыборной кампании в 2012 году. На подозрительное совпадение обратили внимание пользователи сети. "Кандидатов много. Президент - ОДИН." Спасибо, кэп! pic.twitter.com/WxmxJFwK — Andrey Slepnev (@a_slepnev) February 20, 2012 Напомним, неделю назад разразился скандал из-за идентичного случая со слоганом на билбордах Блока Петра Порошенко "Солідарність" - "Реальні справи, а не брехливі обіцянки". Как заметили тогда пользователи сети, он оказался "копипастой" другого предвыборного плаката - российской партии "Единая Россия" и президента Российской Федерации Владимира Путина.

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