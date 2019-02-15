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"Кандидатов много - президент один": Порошенко уличили в копировании слогана Путина 7-летней давности (фото)

12:01, 15 февраля 2019
Выборы 2019
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У Порошенко решили использовать слоганы со старой кампании Владимира Путина

Предвыборный слоган Петра Порошенко "Кандидатів багато - президент один" оказался точной копией рекламы Владимира Путина времен его предвыборной кампании в 2012 году. 

На подозрительное совпадение обратили внимание пользователи сети. 

Напомним, неделю назад разразился скандал из-за идентичного случая со слоганом на билбордах Блока Петра Порошенко "Солідарність" - "Реальні справи, а не брехливі обіцянки".

Как заметили тогда пользователи сети, он оказался "копипастой" другого предвыборного плаката - российской партии "Единая Россия" и президента Российской Федерации Владимира Путина. 

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Теги: #Порошенко