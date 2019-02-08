МИД надеется, что в ОБСЕ учтут запрет россиянам работать наблюдателями на выборах

В МИД объяснили, что решение о запрете участия российских наблюдателей объясняется агрессией и оккупацией Россией украинских территорий и не может представлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации.

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе примет во внимание запрет Верховной Рады гражданам России быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Facebook, он провел деловую беседу с директором ОБСЕ/БДИПЧ Ингиборг Солрун Гисладоттир.

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Кислица сообщил о настроенности МИД Украины и в дальнейшем предоставлять содействие наблюдательной миссии БДИПЧ на выборах президента Украины в этом году. Также стороны обсудили планы о направлении около 750 краткосрочных международных наблюдателей от БДИПЧ.

"Повторил, что МИД Украины заинтересовано в том, чтобы БДИПЧ направил в Украину максимальное количество наблюдателей, и МИД не намерен говорить о каких-либо количественных ограничениях, как это имело место в других странах ОБСЕ, РФ", - подчеркнул Кислица.

Вместе с тем он выразил уверенность, что БДИПЧ примет во внимание принятый Верховной Радой закон, которым запрещается участие в наблюдении гражданами страны-агрессора.

"О необходимости уважать суверенитет и законы страны проведения выборов, в частности, говорится в пункте 8 Копенгагенского документа ОБСЕ и в пункте 9 Декларации о принципах международного наблюдения за выборами", - отметил Кислица и подчеркнул, что единство в этом вопросе президента, МИД и Верховной Рады объясняется чрезвычайными обстоятельствами - агрессией и иностранной оккупацией.

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"Следовательно, по моему мнению, ситуация с решением Украины о неучастии наблюдателей от страны-агрессора не может представлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации, а любые инсинуации на эту тему должны решительно оспариваться как самим БДИПЧ, так и Украиной и странами-единомышленниками", - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля глава миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине Питер Тейлер и представитель БДИПЧ Томас Раймер заявили, что Россия предложила включить двух своих граждан долгосрочными наблюдателями для мониторинга за президентскими выборами в Украине. Также Тейлер и Раймер сообщили, что между ОБСЕ/БДИПЧ и МИД Украины проходят переговоры по предложенному списку иностранных наблюдателей, среди которых двое россиян, но решение по ним еще не согласовано. Прибытие в Украину команды 92 долгосрочных наблюдателей ожидается 11 февраля.

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. За закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№ 9524) проголосовали 232 народных депутата.

Президент Украины Петр Порошенко обещал отдать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.