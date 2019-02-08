Страны ЕС призвали поддержать Украину накануне выборов

Документ подписали представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции.

Восемнадцать стран-членов Европейского союза призвали весь ЕС поддержать Украину в случае, если Россия будет пытаться вмешаться в президентские и парламентские выборы.

Об этом говорится во внутреннем документе для дискуссии, который имеет в своем распоряжении Радио Свобода.

Евросоюз также должен не допустить «усталости от ЕС в Украине и усталости от Украины в ЕС», говорится в документе.

Его подписали представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции.

Документ будут обсуждать на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 18 февраля, когда темой обсуждения будет политическая ситуация в Украине накануне выборов.

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В документе отмечается, что эти выборы будут "испытанием для Украины, для ее демократии, реформ, устойчивости и ориентации», а «в определяющих интересах ЕС сохранить Украину на европейском пути реформ и продолжить поддерживать ее».

По их мнению, Москва будет пытаться повлиять на выборы в Украине, поддерживая желательных для него кандидатов, совершая кибератаки и дезинформационные кампании.

Евросоюз должен принять меры, чтобы противостоять «фальшивым русским сказаниям об Украине как о государстве-неудачнике», говорится в документе.

Брюссель должен был бы также предоставить дополнительную помощь, включая гуманитарную, восточной Украине, считают его авторы.

Документ также дает высокую оценку руководству Украины, которое вместе с гражданским обществом и международным сообществом «осуществляет поразительные успехи для продвижения жизненно важных реформ и укрепления устойчивости и европейской ориентации Украины».

«За последние пять лет произошли более глубокие и более широкие реформы, чем за предыдущие 22 года постсоветской жизни», – говорится в документе, в котором также упоминается «прогресс, достигнутый в децентрализации, реформе государственного управления, дерегуляции, пенсионной системе и прозрачности».

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При этом в нем отмечено, что создание "полностью независимого и эффективного" антикоррупционного суда определяюще важно для того, чтобы антикоррупционная повестка дня получила жизненную силу и необратимый толчок, не зависящий от того, какое политическое руководство будет по результатам выборов».

Авторы документа призывают Киев защитить гражданское общество и привлечь к ответственности тех, кто запугивает и нападает на гражданских активистов и журналистов.

Власть также должна обеспечить «плюралистический, независимый и доступный медиа-ландшафт», а также «должным образом профинансированного и дееспособного общественного вещателя», - говорится в нем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.

Законом в преамбуле Конституции устанавливается, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.