Более 6 тысяч избирателей воспользовались временным изменением места голосования - ЦИК

В сентябре 2018 года ЦИК упростил процедуру голосования для жителей неподконтрольной Украине территории.

Более 6 300 избирателей воспользовались временным изменением места голосования.

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Об этом свидетельствует информация на сайте Государственного реестра избирателей Центральной избирательной комиссии, передает радио Свобода. Больше всего временно перерегистрированных избирателей – 3 359 – из Донецкой области.

В сентябре 2018 года ЦИК упростил процедуру голосования для жителей неподконтрольной Украине территории.

Украинцы, которые имеют прописку в ОРДЛО или в Крыму, могут не добавлять к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Им нужно будет обратиться в отдел государственного реестра избирателей по месту жительства и написать заявление о временном изменении места голосования, для этого необходимо иметь при себе паспорт.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.