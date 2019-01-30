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Более 6 тысяч избирателей воспользовались временным изменением места голосования - ЦИК

21:19, 30 января 2019
Выборы 2019
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ЦИК упростил процедуру голосования для жителей неподконтрольной Украине территории \ фото: УНИАН

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Об этом свидетельствует информация на сайте Государственного реестра избирателей Центральной избирательной комиссии, передает радио Свобода. Больше всего временно перерегистрированных избирателей – 3 359 – из Донецкой области.

В сентябре 2018 года ЦИК упростил процедуру голосования для жителей неподконтрольной Украине территории.

Украинцы, которые имеют прописку в ОРДЛО или в Крыму, могут не добавлять к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Им нужно будет обратиться в отдел государственного реестра избирателей по месту жительства и написать заявление о временном изменении места голосования, для этого необходимо иметь при себе паспорт.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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Теги: #выборы#ЦИК