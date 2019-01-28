Жомовая яма площадью в несколько соток и никаких автомобилей: Кива обнародовал декларацию кандидата в президенты

Он также является владельцем ряда общественных организаций.

Кандидат в президенты Украины Илья Кива в своей декларации за 2017 год подал как собственность, кроме прочего, гараж площадью 394,5 кв. м в Полтавской области и жомовую яму такой же площадью.

Об этом говорится в его декларации на пост кандидата в президенты Украины, опубликованной на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Он является владельцем двух квартир в столице общей площадью 92,1 кв. м и земельного участка в 1480 кв. м в Сосновке Полтавской области.

На него не зарегистрировано ни транспортных средств, ни акций, ни ценных бумаг. В Министерстве внутренних дел он заработал 143 787 грн, а держит наличными 1 млн грн.

Зато он зарегистрировал на себя такие общественные организации как "Штаб национальной защиты Херсонской области" с пропиской в Николаеве, "Штаб национальной защиты Полтавской области", "Всеукраинский союз ветеранов АТО", "Гражданское движение Киви - стоп наркотик", "Всеукраинская Национальная Федерация дворового футбола", "Всеукраинская Национальная Федерация домино" и "Союзэнергогаз".

Как сообщалось, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.