Полиция проводит работу с представителями международных организаций и иностранных правоохранительных органов по обмену информацией о возможных атаках.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что киберполиция усиливает меры по противодействию хакерским атакам во время выборов и обменивается информацией по этому поводу с иностранными правоохранительными органами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Князев сообщил во время годовой итоговой коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

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«Учитывая массированные хакерские атаки на информационные ресурсы ЦИК в 2014 году, киберполицией приняты дополнительные меры по противодействию таким явлениям», - отметил он.

В частности, по словам Князева, с целью оперативного информирования о любых вмешательствах в избирательный процесс налажено сотрудничество с самой Центральной избирательной комиссией, проводится работа с представителями международных организаций и иностранных правоохранительных органов по обмену информацией о возможных атаках.