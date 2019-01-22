22 января, в День Соборности Украины, Илья Кива подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в Президенты Украины, сообщил политик на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Для меня это огромная ответственность. Сегодня знаковый день для страны – День Соборности, и для Соцпартии – день возвращения в большую политику. Мы принимаем участие в выборах, чтобы сшить нашу страну. И, если для этого понадобятся социалистические нитки, значит, мы сошьём её социалистическими нитками», – сказал Илья Кива.

Политик сделал акцент на том, что СПУ идет на президентские и парламентские выборы для того, чтобы навести порядок и поднять социальные стандарты жизни украинцев.

«Мы партия трудового народа. Сегодня у украинцев, наверное, первый раз в истории страны, появилась возможность выбрать народного президента из партии, которая не зависит от олигархических структур», – заявил Илья Кива.