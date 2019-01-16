После получения томоса Порошенко занимает лишь пятое место в президентском рейтинге – опрос

Большинство украинцев оценивают социально-политическую ситуацию в стране негативно.

Главными фаворитами президентской избирательной кампании остаются Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, в то время как нынешний президент Петр Порошенко значительно отстает.

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Как сообщает «24 канал» об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, проведенного Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий.

По данным исследования, даже после получения томоса об автокефалии для Православной церкви Украины электоральные позиции действующего президента Петра Порошенко не улучшились – он занимает лишь пятое место в рейтинге вероятных претендентов на пост главы государства. За него готовы проголосовать лишь 8,2% тех, кто пойдет на выборы, тогда как за Юлию Тимошенко – 15,5%, за Владимира Зеленского – 11,9%, за Юрия Бойко – 9,5%, за Анатолия Гриценко – 8,8%.

Опрос показал, что большинство украинцев оценивает социально-политическую ситуацию в стране негативно. Если в феврале 2018 года 52% граждан считали ее напряженной и сложной, то сейчас количество таких оценок выросло до 61%. Почти треть избирателей называет ситуацию катастрофической и взрывоопасной.

Подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что курс, по которому ведет страну нынешняя власть, неправильный. В феврале 2018 года этот показатель составлял 64%.

Опрос был проведен методом стандартизированного интервью 5 – 12 января 2019 года во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных украинской власти). Выборочная совокупность – 2011 респондентов. Статистическая погрешность опроса (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.

Напомним, по результатам опроса общественного мнения, совместно проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко в период с 16 по 22 декабря 2018 года, Юлия Тимошенко имеет наибольшую поддержку избирателей среди первой пятерки кандидатов.