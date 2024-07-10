Если Россия сохранит за собой оккупированную часть Украины, за несколько лет российские войска возобновят военные действия, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он категорически против замораживания войны с Россией. Об этом глава государства сказал во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

В частности, у Зеленского спросили, является ли до сих пор восстановление контроля Украины над границами 1991-го года целью и видит ли он прекращение войны для Украины путем переговоров.

Президент Украины подчеркнул, что лучшим путем завершения войны считает организацию второго Саммита мира и подготовку соответствующего плана, но одновременно мировое большинство должно заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Видео дня

"Это лучший путь. И когда вы говорите о территории, вы должны знать, что в первую очередь, конечно, мы должны спасти людей", - сказал Зеленский.

В то же время, как отметил глава государства, если российские войска будут оставаться на украинской территории, то это будет замороженный конфликт.

"Мы не хотим, чтобы он (Путин) был на нашей территории, поскольку, в любом случае, это будет замороженный конфликт. Это вопрос лет, когда он подготовится и вернется - снова вернется с вторжением. Он сделает это", - подчеркнул Зеленский.

При этом, у Зеленского уточнили, имеет ли он в виду, что потенциальная сделка с Путиным не сработает так же, как не сработало Мюнхенское соглашение с Гитлером от 1938 года.

"Мне кажется, что ему нравится процесс. Это является проблемой. Ему нравится процесс. Для него не важно, что оккупировать. Ему нравится процесс и это его история", - сказал Зеленский.

В этой связи, президент Украины привел пример политической оккупации Беларуси, что, по его убеждению, уже было осуществлено Путиным.

Замораживание войны в Украине - мнения экспертов

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко высказал мнение, что российские оккупационные войска будут пытаться затягивать войну, чтобы принудить Украину пойти на заморозку конфликта. По словам Мусиенко, решающим станет этап, когда Украина максимально приблизится к вступлению в НАТО.

Издание The New York Times со ссылкой на опрошенных на условиях анонимности западных официальный лиц писало, что существует вероятность того, что Украина и РФ могут перейти к переговорному прекращению огня и заморозить войну по корейскому сценарию.

Вас также могут заинтересовать новости: