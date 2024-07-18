Бывший президент США рекомендует действующему главе Белого дома отозвать свою кандидатуру.

Бывший президент США Барак Обама заявил союзникам по Демократической партии, что путь президента Байдена к победе "значительно сократился", и он считает, что действующему президенту необходимо серьезно рассмотреть вариант отзыва своей кандидатуры. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что после первого раунда дебатов Обама разговаривал с Байденом только один раз. В то же время за кулисами Обама принимал активное участие в разговорах о будущем кампании Байдена, принимая звонки от многих обеспокоенных демократов, в том числе от бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, и делился своими мыслями относительно вызовов, которые стоят перед президентом.

"Обама видит свою роль в том, чтобы быть опорой и советчиком для своего бывшего вице-президента, говоря союзникам, что он чувствует себя защитником Байдена. В этих разговорах Обама сказал, что считает Байдена великим президентом и хочет защитить его достижения, которые могут оказаться под угрозой, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса в следующем году", - пишет издание. Видео дня

Авторы подчеркивают, что в некоторых разговорах Обама говорил, что обеспокоен результатами социологических опросов, и тем, что "доноры отказываются от президента".

"Беспокойство Обамы происходит на фоне растущей тревоги, охватывающей Демократическую партию относительно перспектив Байдена и их потенциального влияния на других кандидатов. Доноры демократов, активисты и избранные чиновники все чаще обращаются к небольшой группе "ветеранов", избранных лидеров, чтобы те помогли им выйти из кризиса, вызванного неудачным выступлением Байдена на дебатах 27 июня", - говорится в материале.

Выборы президента США - последние новости

Действующий глава Белого дома Джо Байден может выйти из президентской гонки уже в эти выходные. Об этом в четверг написало издание Ахіоѕ. По данным СМИ, на президента США растет давление со стороны лидеров партии и близких друзей.

Также УНИАН сообщал, что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в частном разговоре сказала Байдену, что он проиграет Трампу. Впрочем, пока неизвестно, советовала ли Пелоси Байдену отказаться от участия в выборах 2024 года.

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