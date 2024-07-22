Украина показывает, что будет продолжать обращаться как к республиканцам, так и к демократам.

Украина будет продолжать поддерживать контакты с республиканцами и демократами и избегать втягивания во внутреннюю политику США и вероятную борьбу между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальных лиц в Киеве.

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье тепло отдал дань Джо Байдену, который покидает пост, поблагодарив его за "непоколебимую поддержку". Он высоко оценил "смелые шаги" президента США в ответ на "сложные времена" и вторжение России 2022 года.

"Администрация Зеленского приложила усилия, чтобы беспристрастно подходить к непредсказуемым и быстротечным событиям в Вашингтоне. Ее главным приоритетом является избежание втягивания во внутренний политический конфликт США, который в конечном итоге может ослабить борьбу с Москвой", - отмечают авторы. Видео дня

При этом собеседник СМИ в Киеве заявил, что "наша официальная позиция четкая - мы ищем поддержки обеих партий".

В Украине уверены, что результат ноябрьских выборов в США не изменит международных приоритетов Украины. Главный из них - прекращение войны - не замораживанием текущих линий боя, а "справедливым" миром, а это может произойти только при условии сильного лидерства и поддержки США.

"Кроме того, Киев хочет благоприятных решений, которые бы позволили ему снизить возможности России. Администрация Байдена отказалась позволить американскому оружию большой дальности поражать цели внутри России, такие как военные аэродромы", - добавляет издание.

Реакция Украины на выход Байдена из президентской гонки в США

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что действующий президент США Джо Байден снялся с выборов. По его словам, Киев благодарен Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы нашей страны за свободу.

Как сказал Зеленский, Украина "уважает тяжелое, но сильное решение Байдена".

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