Она отметила, что ценит ее позицию.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис впервые отреагировала на публичную поддержку певицы Тейлор Свифт на президентских выборах. Об этом пишет издание InStyle.

Женщина поблагодарила самую популярную исполнительницу мира за ее позицию, которую она не побоялась высказать.

"Я очень горжусь поддержкой, которую получила от Тейлор Свифт. Она невероятная артистка. Я действительно уважаю смелость, которую она приобрела на протяжении своей карьеры, чтобы отстаивать то, что считает правильным", - сказала Камала.

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Также Харрис вспомнила, что в прошлом году у них с Тейлор не совпадали взгляды на тему спорта. В частности, женщины болели за разные команды по американскому футболу.

"Мы были с разных сторон Суперкубка. Я фанат 49ers, но кто сердится на кого-то за преданность своей команде, правильно? Свифт, конечно, поддерживала "Kansas City Chiefs", команду своего парня Трэвиса Келси", - отметила она.

К слову, после проведения президентских дебатов в США, 11 сентября, певица Тейлор Свифт публично заявила, что на выборах отдаст свой голос за Камалу Харрис. Она назвала ее "сильным лидером". Но после этой новости оппонент Камалы - Дональд Трамп - резко высказался об артистке. На собственном сайте Truth Social он написал большими буквами фразу "Я ненавижу Тейлор Свифт!".

Напомним, ранее Стивен Кинг вступился за Тейлор Свифт, которую оскорбил Дональд Трамп.

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