По словам председателя ОГА, аэропорт находится в позорном состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить финансирование реконструкции Сумского аэропорта.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время знакомства с работой областного коммунального предприятия «Аэропорт Сумы».

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«Основной инвестор Сумской области - государство. Благодаря «Большому строительству» у нас поднимается экономика, выросла средняя заработная плата. Именно поэтому есть мечта у всех сумчан - это создание реального хаба на базе Сумского международного аэропорта, который даст толчок развитию экономики», - заявил председатель Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

По его словам, аэропорт находится в позорном состоянии, ведь никогда по-настоящему не ремонтировался, и главная проблема - устарелость взлетной полосы.

В то же время председатель ОГА уточнил, что по параметрам она не уступает полосам в аэропорту Харькова или в «Жулянах», а поэтому может принимать почти все самолеты. Если состоится ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад.

Средства на ремонт

Зеленский заверил, что государство может выделить средства для ремонта полосы.

«Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Сумы были в графике приоритетных аэропортов, если у вас есть те, кто параллельно будет строить терминал. Это очень важно», - заявил президент.

Грищенко подчеркнул, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.

Большая стройка

С марта в Украине продолжается проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует, что за два-три года в рамках программы "Большая стройка" будут построены и отремонтированы аэропорты во всех важных точках страны.

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Автор: УНИАН