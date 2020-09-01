Работы будут проводиться в рамках программы "Большая стройка".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует, что за два-три года в рамках программы "Большая стройка" будут построены и отремонтированы аэропорты во всех важных точках страны, о чем он заявил во время рабочего визита в Полтавскую область.

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Глава государства отметил, что Полтавский аэропорт фактически сейчас не работает, поскольку взлетно-посадочная полоса "некачественная, несовременная, неработающая". Потому он планирует, что реконструкция полосы и аэропорта в целом будет начата в 2021 году, как и работы по другим подобным объектам.

"Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей программы "Большая стройка", там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году, построим, я уверен, за два-три года все аэропорты, которые необходимо", - сказал Зеленский.

По его словам, если будет позволять погода, то реконструкцию Полтавского аэропорта завершат до конца 2021 года.

Как сообщал УНИАН

С марта в Украине продолжается проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Справка УНИАН

Аэропорт "Полтава" построен в 50-60-х годах, а новый пассажирский терминал построен в 1985 году. Расположен в 7 километрах к западу от города Полтава. Аэропорт имеет пассажирский терминал общей площадью около 5 тысяч квадратных метров и проектной пропускной мощностью 400 пассажиров в час.

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Автор: Дмитрий Шварц