Камеры заработают на автодорогах Кременчуга, Черкасс, Луцка, Львова, а также Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей.

На дорогах Украины завтра заработают еще 23 камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщила патрульная полиция Украины в своем Telegram-канале.

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Как отмечается, 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД запустят в работу в четырех городах и семи областях.

"С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

По данным полиции, теперь на дорогах страны будет работать всего уже более 200 комплексов автоматической фиксации.

Камеры автофиксации: что необходимо знать

Камеры автоматической фиксации превышения скорости заработали с 1 июня 2020 года.

1 июня 2021 года в Министерстве внутренних дел отчитались о первом годе работы камер автофиксации превышения скорости. По данным ведомства, в местах установки камер количество ДТП снизилось в 8 раз, а смертность на дорогах за четыре месяца текущего года снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, к 2024 году в стране будет установлено 1,5 тыс. таких камер в местах повышенной аварийности.

Кроме того, вскоре на дороги Украины выйдут так называемые фантомы: полицейские машины без полицейской маркировки, которые скрытно будут следить в движении за скоростным режимом и штрафовать водителей нарушителей. К 2024 году планируется, что дороги будут патрулировать 550 фантомов.

28 сентября 2021 года на автодорогах Украины увеличили количество камер фиксации нарушений ПДД.

Автор: Инна Андалицкая