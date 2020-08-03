Захват банка в Киеве: центр столицы "застыл" в пробках (карта)

Остановилось движение на улицах, прилегающих к захваченному отделению банка.

На многих улицах центра Киева, прилегающих к зданию бизнес-центра "Леонардо", в котором захвачено банковское отделение, образовались пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Как известно, правоохранители перекрыли часть улицы Владимирской. Вероятно, в настоящее время там готовится проведение спецоперации. Из-за введенных ограничений образовались пробки на свободной для проезда части Владимирской, улицах Богдана Хмельницкого, Леонтовича, Лысенко, Прорезной, частично - Крещатике, бульваре Тараса Шевченко и других.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа в 12:00,в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас доступ в бизнес-центр ограничен, на месте работают силовики.

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