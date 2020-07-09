Европейский суд разрешил пострадавшим в "дизельгейте" судиться против VW в любой стране
Европейский суд в Люксембурге в четверг, 9 июля, своим решением облегчил процедуру получения компенсаций для пострадавших в "дизельном скандале".
Об этом сообщает DW.com.
Согласно вердикту суда, автовладельцы, которые покупали автомобили концерна Volkswagen, на которых было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать экологическими тестами, получили право подавать в суд в стране, где была куплена машина, а не обязательно в Германии, где расположена штаб-квартира VW.
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Причиной рассмотрения дела стал прецедент в Австрии, где Общество потребительской информации (VKI) подало иск от имени 574 владельцев VW в окружной суд города Клагенфурт с требованием о возмещении причиненных убытков на общую сумму в 3,6 миллиона евро. Адвокаты VKI утверждали, что ознакомленные с манипуляциями клиенты воздержались бы от покупки автомобилей, либо цена должна была бы быть на 30 процентов ниже.
Своим решением суд установил, что в делах, подобных "дизельному скандалу", допускаются исключения из действующих принципов юрисдикции. Местом совершенного нарушения - в данном случае установки программы, которая позволяет манипулировать тестами - является Германия, но ущерб клиенту был нанесен только после приобретения машины по цене, которая, учитывая манипуляции с тестами, была выше ее фактической стоимости. И этот ущерб наступил только в Австрии, где и был приобретен автомобиль. Таким образом, VW после решения Европейского суда должна готовиться к искам во всех странах, где дилеры концерна продавали автомобили, имеющие отношение к "дизельгейту".
Автопроизводитель в ответ заявил, что у окружного суда в Клагенфурте нет соответствующих полномочий рассматривать данный иск. В VW аргументировали такую позицию тем, что, как правило, согласно законодательству ЕС, подобные разбирательства должны проходить в суде той страны, где находится ответчик. По этой причине австрийские судьи обратились в Европейский суд с просьбой прояснить ситуацию.
Справка УНИАН. Автоконцерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов вредных веществ.
Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых автомобилей марок Volkswagen и Audi, подразделением которого является данная марка, проданных в стране в 2009-2015 годах.
Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года Апелляционный суд США признал обоснованны соглашением соглашение о выплате десяти миллиардов долларов концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках урегулирования "дизельного скандала", сообщается в заявлении суда.
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