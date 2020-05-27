Возобновление автоперевозок в Украине: эксперт назвал главную проблему во время карантина

Не все отечественные автоперевозчики возобновили работу после ослабления карантина.

Украинские автобусные перевозчики не хотят возобновлять работу из-за карантинного ограничения на количество пассажиров в салонах маршруток.

Об этом заявил экс-заместитель министра инфраструктуры, эксперт по вопросам транспорта Александр Кава в эфире телеканала "Украина 24".

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"Автобусные перевозки - полностью рынок частных компаний. В отличие от европейских стран, где в городском и пригородном сообщении существуют муниципальные монополии, у нас это полностью отрытый рынок. Соответственно, многие компании, которые занимаются автобусными перевозками, при небольшом пассажиропотоке не хотят нести убытки", - пояснил Кава.

По словам эксперта, у государства сейчас нет инструментов, как заставить перевозчиков выполнять договорные обязательства.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 мая в Украине запустили продажу билетов на первые пять скоростных поездов, движение которых возобновится с 1 июня.

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