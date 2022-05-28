Местных жителей просят не распространять информацию о процессе возведения переправы и ее точном местонахождении.

На подъезде к Чернигову в ближайшее время начнут монтаж временного переезда через Десну.

Об этом сообщил заместитель начальника ОВА Дмитрий Синенко.

"Мост через Десну вблизи областного центра - одна из крупнейших инфраструктурных потерь Черниговской области во время боевых действий. После того, как его разбомбили рашисты, логистическая ситуация в области значительно усложнилась", - отметил он.

Синенко подчеркнул, что возведение нового моста - длительный процесс, поэтому Черниговская областная военная администрация совместно с подразделениями ВСУ уже в ближайшее время возьмется за монтаж временного переезда. Это произойдет, как только позволят природные условия - спадет большая вода на Десне.

"Во время монтажа переезда по дорогам области будет двигаться техника с соответствующими конструкциями. Областная военная администрация обращается ко всем жителям Черниговской области: не фотографируйте эту технику, не распространяйте информацию о процессе возведения переправы и ее точное местонахождение", - добавил Синенко.

По его словам, все те, кто будут нарушать эти ограничения, "почувствуют пристальное внимание" со стороны правоохранительных органов Украины.

"Будущее моста и продолжительность его работы зависит от всех жителей", - добавил заместитель председателя ОВА.

Как сообщал УНИАН, 20 мая заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Черниговской области, которая из-за боевых действий на время оказалась отрезанной от Киева, ведутся работы по обустройству временных переправ. Он отметил, что восемь из них уже готовы, еще две в процессе.

На Киевский мост в Чернигове оккупанты сбросили авиабомбу в конце марта. Именно по этому мосту проводилась эвакуация и завозились гуманитарные грузы. Восстанавливать сообщение запланировали после снижения уровня воды в реке Десна.