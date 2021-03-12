В столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах гололедица.

В Киев с 17:00 из-за непогоды временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, это решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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В столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах гололедица. Из-за этого с 17:00 вводится временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу.

"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - говорится в сообщении.

Непогода в Киеве

Сегодня, 12 марта, Киев накрыл сильный снегопад.

Согласно данным Погода УНИАН, температура воздуха в Киеве держится на уровне -1°. Снегопад продолжится весь день и половину ночи.

В ночь на 13 марта температура повысится до +1° и снег перейдет в дождь. А днем потеплеет до + 9°.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил руководителям предприятий и организаций Киева сократить рабочий день из-за непогоды.

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Автор: Светлана Закелова