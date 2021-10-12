Пассажиры киевского метрополитена стали свидетелями того, как прямо в вагоне метро стихийная торговля вышла на новый уровень.

В киевском метро сегодня провели необычный перформанс. В вагоне метро обустроили "торговый центр" и предоставили различные услуги.

Фото опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.

Прямо в вагоне делали маникюр и стрижки пассажирам, "продавали" технику, телефоны, овощи и фрукты.

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Примечательно, что продавцы и работника салона красоты были без масок. Кроме этого, в вагоне прошлись музыканты, которые собирают благотворительную помощь.

Реакция жителей Киева не заставила себя ждать - люди были в недоумении и возмущались о том, как могла администрация метрополитена допустить такой беспорядок.

Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макагон рассказала на своей странице в Facebook, что это был чрезвычайно полезный перформанс. Его провели для того, чтобы показать, во что может превратиться метро, если мы будем поддерживать нелегальную торговлю и выступления людей с протянутой рукой.

"Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги в салонах, магазинах и точно не в метро", - отметила Наталья Макагон.

Ранее, как писал УНИАН, более 80% киевлян высказались за ликвидацию незаконной торговли на подходах к метро.

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Автор: Виктория Гордиенко