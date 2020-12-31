Всего 1 января будут курсировать 60 пассажирских поездов.

Более 5,4 тыс. украинцев будут встречать Новый год в поездах, а самым популярным направлением поездов является западное, сообщила пресс-служба акционерной компании «Укрзалізниця».

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"По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили более 5,4 тыс. мест в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление», - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего 1 января будут курсировать 60 пассажирских поездов.

Согласно сообщению, «Укрзалізниця» обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

Как сообщал УНИАН, "Укрзалізниця" на зимние праздники назначила несколько поездов в направлении Карпат, в частности до Ворохты, Славского, Солотвино, Рахова и Ивано-Франковска.

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Автор: Павел Степанец