Более 5,4 тыс. украинцев будут встречать Новый год в поездах, а самым популярным направлением поездов является западное, сообщила пресс-служба акционерной компании «Укрзалізниця».
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"По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили более 5,4 тыс. мест в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление», - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего 1 января будут курсировать 60 пассажирских поездов.
Согласно сообщению, «Укрзалізниця» обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.
Как сообщал УНИАН, "Укрзалізниця" на зимние праздники назначила несколько поездов в направлении Карпат, в частности до Ворохты, Славского, Солотвино, Рахова и Ивано-Франковска.
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