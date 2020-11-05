Также Кубраков сообщил, что в этом году будет завершено строительство дороги Хмельницкий – Черновцы.

Строительство новой дороги H-31 Киев - Днепр будет завершено в 2021 году, сейчас завершаются работы по строительству участка дороги в Полтавской области.

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Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков в эфире одного из телеканалов.

"В следующем году точно сможем проехаться по этой дороге. В этом году мы почти полностью завершим Полтавскую область и будем открывать большие участки по 40-50 км проезда по этой дороге", - сказал он.

Дорога Хмельницкий - Черновцы

Также Кубраков сообщил, что в этом году будет завершено строительство дороги Хмельницкий – Черновцы.

"Завершится строительство дороги Хмельницкий – Черновцы в этом году. Сейчас завершается строительство последних участков возле Каменец-Подольского", - сказал он.

Что этому предшествовало

"Укравтодор" намерен до конца текущего года завершить строительство первой бетонной дороги в Украине на участке Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, пролегающей по территории Днепропетровской и Полтавской областей, этот участок станет частью дороги Киев - Днепр.

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Автор: Павел Степанец