Навигация продлена на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском, Запорожском и Каховском шлюзах.

Государственная служба морского и речного транспорта Украины продлила навигацию на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском, Запорожском и Каховском шлюзах до 31 декабря 2020 года.

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Об этом сообщила ассоциация "Реки Украины" на своей странице в соцсети Facebook.

"Согласно приказу Государственной службы морского и речного транспорта Украины, Киевский, Каневский, Кременчугский, Днепродзержинский, Запорожский и Каховский шлюзы будут работать до 31 декабря 2020 года", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В начале ноября бизнес призвал Министерство инфраструктуры и Морскую администрацию Украины продолжить навигационный период на судоходных гидротехнических сооружениях реки Днепр до конца 2020 года в связи с благоприятными для этого погодными условиями.

Министерство инфраструктуры планирует осуществлять судоходную навигацию на реке Днепр на протяжении всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия.

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Автор: Павел Степанец