Вступление в силу новых технических регламентов в Украине отложили на три года.

В Украине в ближайшие три года не будут повышаться цены на некоторые модели автомобилей.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Подорожания авто не будет! Сегодня вступили в силу изменения в Приказ 521 Мининфраструктуры, которому введение в Украине некоторых технических регламентов в отношении транспортных средств перенесено с 01.01.2022 года на 2025 год", - написал он.

Как уточнил Назаренко, если бы не эти изменения, в Украину бы запретили импортировать авто без датчиков закрытия ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и тому подобное. Речь идет об автомобилях из Японии, Кореи, США. В противном случае пришлось бы оборудовать эти машины дополнительными опциями, что повлекло бы повышение их цены.

Отметим, эксперты ранее предупредили о будущем удорожание подержанных авто. Причинами они называют сезон, отложенный спрос с прошлого года и отсутствие новых машин из-за дефицита чипов и полупроводников. Сообщалось, что большее подорожание может быть на дефицитные модели, однако существенно цены на подержанные авто не вырастут из-за отсутствия соответствующих предпосылок.

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Автор: Юрий Годован