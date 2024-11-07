В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 16,3 тыс подержанных машин, которые были ввезены из-за рубежа. Соответствующие данные приводит портал УкрАвтопром. Таким образом, в октябре наблюдалось наименьшее в 2024-м месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом.
Если сравнивать эти показатели с показателями прошлого года, то они снизились на 23%. По сравнению с предыдущим месяцем количество регистраций упало на 4%.
Наиболее популярными в этом сегменте довольно ожидаемо оказались бензиновые авто - на них пришлось 46% от общего количества регистраций.
Сразу за ними следуют дизельные автомобили (26%) и электрические авто (20%). На гибриды и авто с ГБО пришлось по 4%.
Наиболее популярной моделью среди подержанных авто из-за рубежа оказался Volkswagen Golf.
В общем ТОП-10 выглядит следующим образом:
- Volkswagen Golf - 1028 единиц;
- Renault Mégane - 786;
- Škoda Octavia - 634;
- Volkswagen Passat - 454;
- Nissan Leaf - 447;
- Volkswagen Tiguan - 431;
- Audi Q5 - 374;
- Audi A4 - 323;
- Volkswagen Touran - 305;
- Tesla Model Y - 299.
Новости авторынка - Украина и мир
Напомним, недавно эксперты назвали наиболее популярный автомобиль на мировом рынке. Им оказалась Toyota Corolla. Сразу за ней идет электромобиль Tesla Model Y, а третью позицию заняла другая модель от японского автопроизводителя - Toyota RAV4.
Также сообщалось, что в прошлом месяце одной из самых популярных моделей на украинском рынке новых авто оказался электрокар Honda M-NV. На первой позиции, как и ожидалось, оказался Renault Duster.