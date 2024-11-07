Наиболее популярными в этом сегменте авторынка оказались бензиновые авто.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 16,3 тыс подержанных машин, которые были ввезены из-за рубежа. Соответствующие данные приводит портал УкрАвтопром. Таким образом, в октябре наблюдалось наименьшее в 2024-м месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом.

Если сравнивать эти показатели с показателями прошлого года, то они снизились на 23%. По сравнению с предыдущим месяцем количество регистраций упало на 4%.

Наиболее популярными в этом сегменте довольно ожидаемо оказались бензиновые авто - на них пришлось 46% от общего количества регистраций.

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Сразу за ними следуют дизельные автомобили (26%) и электрические авто (20%). На гибриды и авто с ГБО пришлось по 4%.

Наиболее популярной моделью среди подержанных авто из-за рубежа оказался Volkswagen Golf.

В общем ТОП-10 выглядит следующим образом:

Volkswagen Golf - 1028 единиц; Renault Mégane - 786; Škoda Octavia - 634; Volkswagen Passat - 454; Nissan Leaf - 447; Volkswagen Tiguan - 431; Audi Q5 - 374; Audi A4 - 323; Volkswagen Touran - 305; Tesla Model Y - 299.

Новости авторынка - Украина и мир

Напомним, недавно эксперты назвали наиболее популярный автомобиль на мировом рынке. Им оказалась Toyota Corolla. Сразу за ней идет электромобиль Tesla Model Y, а третью позицию заняла другая модель от японского автопроизводителя - Toyota RAV4.

Также сообщалось, что в прошлом месяце одной из самых популярных моделей на украинском рынке новых авто оказался электрокар Honda M-NV. На первой позиции, как и ожидалось, оказался Renault Duster.

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