ПП "Красноильск" в течение суток сможет пропускать 2 тысячи человек.

На украинско-румынской границе заработал новый автомобильный пункт пропуска "Красноильск".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Впервые со времени восстановления независимости Украины происходит открытие нового пункта пропуска (ПП) через государственную границу: на украинско-румынской государственной границе в пределах участка Черновицкой области с сегодняшнего дня начинает работу автомобильный пункт пропуска "Красноильск", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что начало работы этого пункта - это не только облегчение пересечения границы для граждан Украины и дополнительные рабочие места, но и возможность разгрузить единственный на Буковине пункт пропуска на границе с Румынией - "Порубное", где очередь из грузовиков иногда могла достигать десятков километров.

По данным ОП, "Красноильск" сможет на сутки пропускать 2 тыс. граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей, а впоследствии станет полноценным грузовым пунктом пропуска. Сейчас вопрос о создании необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового уже обсуждается с румынскими коллегами.

Также сообщается, что уже на 85% готов и международный пункт пропуска "Дьяковцы", также на границе с Румынией, там до конца года завершится выполнение остатка работ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль показал фото с открытия ЧП "Красноильск". В мероприятии, в частности, принял участие премьер Румынии Николае Чуке.

Открытие новых пунктов пропуска на границе Украины с Румынией - важнейшая информация

В начале мая Кабинет министров Украины принял распоряжение об открытии пунктов пропуска "Красноильск" и "Дьяковцы" через государственную границу с Румынией.

Планировалось, что "Красноильск" будет использоваться для пешеходного и автомобильного сообщения (до 3,5 т). Время работы ПП - с 8 до 20 часов.

ПП "Дьяковцы" планируют использовать для пешеходного и автомобильного сообщения, кроме грузового, через него смогут проезжать автобусы. Этот пункт пропуска хотят сделать круглосуточным.

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