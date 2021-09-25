Изменения предусмотрены соответствующим постановлением Кабмина и вскоре вступят в силу.

Будущих водителей в Украине в ближайшее время ждет ряд нововведений в части выдачи документа и допуска к управлению автомобилем.

Как сообщает пресс-служба МВД, это связано с постановлением Кабмина от 22 сентября. Там рассказали, что в водительских удостоверениях будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 удостоверения. Владельцы удостоверений с подобной отметкой смогут управлять только авто с АКПП, а при ее отсутствии - с любой. Те водители, которые получили права раньше, изменения не ощутят.

Кроме того, был увеличен срок действия результата успешно сданного теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Раньше он составлял три месяца, теперь - два года. "Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств", - уточнили в МВД.

Также водителей освободили от обязательного предоставления документов, подтверждающих навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом.

Читайте такжеВ МВД предупредили, что некоторые автомобильные номера будут уничтожены: кого это коснется

Изменится и форма отражения ограничений в управлении на удостоверении водителя. Теперь их будут обозначать в виде кодов - как в Евросоюзе, а не пиктограммами, как было раньше.

В виде кодов отображаются:

медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и тому подобное);

приспособление транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и т. п.);

управление транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и тому подобное.

Изменения коснутся и процедуры принятия экзаменов. Теперь в случае одновременного открытия двух категорий экзамены (экзамен) сдаются по высшей из них (кроме категорий B1, B, BE):

при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С;

при возврате удостоверения водителя после лишения права управления, в случае наличия в нем нескольких открытых категорий, теоретический и практический экзамены также сдаются по более высокой категорией.

"Все новшества будут введены сразу после обнародования указанного постановления Кабинета министров Украины, кроме новшества, касающегося указания отметки об автоматической коробке передач в водительском удостоверении, которое будет реализовано в течение трех месяцев", - говорится в сообщении МВД.

Ранее в МВД объяснили водителям, что делать, если в "Дие" не видно удостоверения.

Автор: Юрий Годован