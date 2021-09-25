Будущих водителей в Украине в ближайшее время ждет ряд нововведений в части выдачи документа и допуска к управлению автомобилем.
Как сообщает пресс-служба МВД, это связано с постановлением Кабмина от 22 сентября. Там рассказали, что в водительских удостоверениях будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 удостоверения. Владельцы удостоверений с подобной отметкой смогут управлять только авто с АКПП, а при ее отсутствии - с любой. Те водители, которые получили права раньше, изменения не ощутят.
Кроме того, был увеличен срок действия результата успешно сданного теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Раньше он составлял три месяца, теперь - два года. "Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств", - уточнили в МВД.
Также водителей освободили от обязательного предоставления документов, подтверждающих навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом.
Читайте такжеВ МВД предупредили, что некоторые автомобильные номера будут уничтожены: кого это коснется
Изменится и форма отражения ограничений в управлении на удостоверении водителя. Теперь их будут обозначать в виде кодов - как в Евросоюзе, а не пиктограммами, как было раньше.
В виде кодов отображаются:
- медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и тому подобное);
- приспособление транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и т. п.);
- управление транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и тому подобное.
Изменения коснутся и процедуры принятия экзаменов. Теперь в случае одновременного открытия двух категорий экзамены (экзамен) сдаются по высшей из них (кроме категорий B1, B, BE):
- при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С;
- при возврате удостоверения водителя после лишения права управления, в случае наличия в нем нескольких открытых категорий, теоретический и практический экзамены также сдаются по более высокой категорией.
"Все новшества будут введены сразу после обнародования указанного постановления Кабинета министров Украины, кроме новшества, касающегося указания отметки об автоматической коробке передач в водительском удостоверении, которое будет реализовано в течение трех месяцев", - говорится в сообщении МВД.
Ранее в МВД объяснили водителям, что делать, если в "Дие" не видно удостоверения.